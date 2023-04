© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono morte a seguito della sparatoria avvenuta oggi a Louisville, in Kentucky. Lo ha confermato la polizia locale, aggiungendo che almeno altre sei persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le forze dell’ordine hanno anche confermato la morte del responsabile, senza specificarne la dinamica, per il momento. (Was)