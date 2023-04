Ucraina-India: viceministra Esteri di Kiev, Zelensky vuole avere colloquio con premier Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vorrebbe avere un colloquio telefonico con il primo ministro dell'India, Narendra Modi. Lo ha affermato la viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzhaparova, in un'intervista ripresa dai media di Kiev. Secondo Dzhaparova, Kiev e Nuova Delhi devono intensificare il dialogo politico al più alto livello in modo che l'India possa dare il suo contributo per risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev. "Il mio presidente (Zelensky) chiede una telefonata con il primo ministro (dell'India Modi). Non vediamo l'ora di dare a Modi il benvenuto a Kiev", ha detto Dzhaparova. La viceministra ha anche osservato che l'Ucraina si aspetta che l'India, che quest'anno presiede il G20, inviti i funzionari di Kiev a partecipare alle attività del gruppo e ad intensificare il dialogo politico. Dzhaparova è arrivata oggi in India per una visita ufficiale di due giorni. Come aveva riferito in precedenza il ministero degli Esteri ucraino, sono previsti gli incontri con la ministra degli Esteri indiana Meenakshi Lekhi, vice ministro degli Esteri Sanjay Verma e vice consigliere del primo ministro indiano per la sicurezza nazionale, Vikram Misri. (Kiu)