Iraq: drone di provenienza sconosciuta cade nella regione autonoma del Kurdistan (2)

- La caduta del drone bomba nel governatorato di Dohuk, ravviva dunque i timori di una rottura tra Iraq e Turchia e in particolare tra governo regionale del Kurdistan iracheno e Turchia. Lo scorso 7 aprile, nel bel mezzo del contenzioso tra Ankara ed Erbil, nato a seguito della sospensione da parte delle autorità turche dei voli diretti da e per Sulaymaniyah, un drone aveva sferrato un attacco nei pressi dell’aeroporto internazionale della città, dove si trovava il comandante delle Forze democratiche siriane (Fds) curde, Ferhat Abdi Sahin, detto Mazlum Abdi o Mazlum Kobane, in compagnia di funzionari statunitensi. Il governo federale di Baghdad aveva aperto un’inchiesta, inviando una delegazione sul posto, ma sia il governo iracheno, sia il governo di Erbil avevano attribuito la responsabilità dell’accaduto alla Turchia, che, da parte sua, non aveva rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. Mazlum Abdi si trovava a bordo di un elicottero, dopo una riunione con rappresentanti delle Forze armate statunitensi e con i dirigenti dell’Unione patriottica del Kurdistan, partito guidato da Bafel Talabani, figlio di uno dei suoi fondatori, Jalal Talabani. L’attacco, secondo “Al Arabiya” non avrebbe avuto l’obiettivo di uccidere il comandante delle Fds, ma solo di lanciargli un monito. (segue) (Irb)