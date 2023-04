Medio Oriente: morta la donna ferita nell’attentato di venerdì nella valle del Giordano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta nel pomeriggio Lucianne Dee, la donna che era rimasta gravemente ferita nell’attentato di venerdì scorso nel nord della valle del Giordano, nel quale erano rimaste uccise le sue due figlie. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”. La donna, in condizioni critiche, era stata trasferita al centro ospedaliero di Hadassah Ein Kerem, a Gerusalemme, ma nonostante gli sforzi dei medici, ha perso la vita. In una dichiarazione ufficiale diffusa dal centro, citata da “Times of Israel”, si legge che i suoi familiari hanno firmato il consenso per la donazione dei organi. Lo scorso venerdì, 7 aprile, Lucianne Dee era in gita con le due figlie e il marito, che viaggiava in un’auto separata. L’uomo aveva assistito ai primi soccorsi medici alla moglie e alle figlie. Un uomo a bordo di un’automobile aveva aperto il fuoco contro il veicolo in cui viaggiavano. Subito dopo l’attentato, i militari israeliani avevano istituito posti di blocco per ispezionare le auto sulle strade principali vicino all'insediamento israeliano di Hamra, nella valle settentrionale del Giordano, dove era avvenuto l'attacco. (Res)