Milano: durante Artweek inaugurazione in città di cinque nuove opere (3)

- Tre nuove opere si aggiungono al percorso di ArtLine Milano: "Come fare?" di Rossella Biscotti; "Sundown" di Liliana Moro e "Where Strata Gather" di Otobong Nkanga. ArtLine è una collezione di opere di arte pubblica del Comune di Milano, che si completerà entro il 2023 con diciannove interventi permanenti di artisti internazionali nel parco di CityLife. L'opera "Where Strata Gather" di Otobong Nkanga (1974, Kano, Nigeria; vive e lavora ad Anversa, Belgio), consiste di cinque sculture, realizzate con elementi naturali come pietra, marmo, argilla collegate tra loro da tubi in acciaio. L'opera fa riferimento agli strati invisibili e nascosti del sottosuolo, tramite materiali che caratterizzano la composizione geologica del territorio lombardo. Le sculture ci invitano a riflettere sulla relazione tra il materiale grezzo e le possibili trasformazioni a cui questi elementi possono dar vita. L'istallazione "Sundown" di Liliana Moro (1961, Milano) è composta da trenta sedie in bronzo, da un elemento scultoreo in metallo di colore giallo simile a una tenda e da un diffusore acustico che trasmette in tempo reale i programmi di Radio Rai 3. Al momento del tramonto, un segnale acustico, che si sovrappone alla radio abbassandone il volume, ci avverte che stiamo per assistere al giornaliero spettacolo naturale del passaggio dal giorno alla notte. L'ora del tramonto diventa dunque un dispositivo per condividere una trasformazione quotidiana e l'opera è il luogo in cui è possibile incontrarsi e fare questa esperienza. (segue) (Com)