Milano: durante Artweek inaugurazione in città di cinque nuove opere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come fare?" di Rossella Biscotti (1978, Molfetta, vive e lavora a Bruxelles, Belgio) è strutturata in cinque 'isole', realizzate con mattoni e cemento e messe in relazione tra loro. Una installazione che attraverso l'utilizzo di strutture modulari ispirate alla storia recente della sperimentazione architettonica, della pedagogia e del design radicale, ricompone un agglomerato urbano in miniatura che il visitatore può attraversare innescando un percorso esperienziale e percettivo. Inoltre l'opera di Serena Vestrucci, "Vedovelle e Draghi Verdi", del 2017, che consiste nel redesign delle bocchette di alcune fontanelle dell'acqua pubblica, viene arricchita di un nuovo elemento. Durante la settimana di Art Week, nel Parco delle Sculture ArtLine di CityLife si terranno alcune visite guidate con Roberto Pinto e Katia Anguelova. La prenotazione è obbligatoria tramite mail a: artline.milano@gmail.com - Appuntamento alle ore 18 del 14, 15, 16 aprile davanti alla fermata Tre Torri della Metropolitana 5. (Com)