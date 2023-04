Droga: polizia arresta due pusher di 27 e 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini italiani di 27 e 18 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Intorno alle ore 2 di domenica, gli agenti della volante del Commissariato Mecenate, durate il servizio di controllo del territorio, in via Toffetti angolo via Gaggia hanno controllato un’auto con a bordo il 27enne intento a consumare della sostanza stupefacente, che alla vista della Polizia ha cercato di disfarsene per poi abbandonare la macchina. I poliziotti hanno immediatamente fermato l’uomo trovandolo in possesso di due dosi di cocaina, quattro involucri di MDMA, quattro involucri di ketamina e 10 euro. All’interno della sua abitazione, in provincia di Milano, i poliziotti insieme agli agenti della volante del commissariato Monforte hanno rinvenuto e sequestrato nella camera da letto 14 confezioni di hashih, una dose di marijuana, un coltello con lama di cinque cm e 670 euro in contanti. Alle ore 5 sempre i poliziotti della volante del commissariato Mecenate, transitando in via Toffetti, hanno notato un ragazzo che alla vista degli agenti ha gettato della sostanza stupefacente per poi riprenderla e riporla all’interno del suo marsupio. Il 18enne è stato trovato in possesso di 27 confezioni di MDMA, 12 involucri di cocaina, 46 dosi di ketamina, 90 pasticche di ecstasy, 240 euro in contanti e un coltello con una lama di 10 cm. Nella sua abitazione, nella provincia di Monza Brianza, all’interno della camera da letto, sono state trovate 13 bustine utilizzate per il confezionamento, un coltellino e una lama di 6 cm ricoperta di sostanza stupefacente. (Com)