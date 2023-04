Algeria: il capo di Stato maggiore è in visita ufficiale in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate dell’Algeria, il generale Said Chengriha, si è recato a Rio de Janeiro, in Brasile, per partecipare alla 13esima edizione dell’esposizione della Difesa e della Sicurezza, che, a partire da oggi, si terrà fino al 14 aprile. Lo ha riferito il quotidiano algerino “Ennahar”, citando un comunicato stampa del ministero della Difesa algerino. Chengriha prende parte all’evento in qualità di rappresentante del presidente della Repubblica e ministro della Difesa nazionale algerino, Abdelmadjid Tebboune, su invito del segretario per i Prodotti della Difesa del Brasile, Rui Chagas Mesquita. La sua visita, inoltre, si inscrive nel quadro dell’intensificazione della cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi e sarà un’occasione per discutere di questioni di interesse comune. Vale la pena ricordare che mentre l’Algeria è in attesa di aderire al gruppo dei Brics, il Brasile è uno dei Paesi membri dal momento della sua fondazione, assieme a Russia, India, Cina e Sudafrica. (Ala)