Russia-Ucraina: autorità repubblica di Donetsk, Kiev ha fatto esplodere sede amministrativa a Bakhmut

- Le truppe ucraine hanno fatto saltare in aria una sede amministrativa a Bakhmut prima di ritirarsi. Lo ha affermato il governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, che è giunto oggi a Bakhmut in visita. "Oggi ho visto ciò che è rimasto, compreso il centro della città. I mercenari del gruppo Wagner hanno issato le nostre bandiere nel luogo in cui si trovava l'edificio amministrativo. Il nemico lo ha minato prima di ritirarsi sotto l'assalto delle nostre unità", ha scritto Pushilin sul suo canale Telegram. "Ho girato la città, ha visto le conseguenze devastanti delle azioni del regime di Kiev. C'è molto lavoro da fare per il restauro, ma abbiamo già l'esperienza di Mariupol – faremo fronte a tutto. Tutta la grande Russia sta con noi", ha aggiunto Pushilin. (Rum)