Spagna: Vox, consapevoli che per ora i popolari non ci vedano come partner privilegiato

- Il portavoce del Comitato di azione politica di Vox, Jorge Buxadé, che la sua formazione è "consapevole" del fatto che il Partito popolare (Pp) non vede ora come partner privilegiato, ma che potrebbe "cambiare posizione" dopo le elezioni comunali e regionali del 28 maggio prossimo. Buxadé ha citato, in particolare, le parole della segretaria generale dei popolari, Cuca Gamarra, che, in un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press", ha chiarito che il suo partito affronta le elezioni di quest'anno con l'idea di "governare da solo" e che il suo obiettivo non è condividere il governo con Vox, un partito con il quale ci sono linee che "li distanziano enormemente". "Credo che anche gli elettori del Pp abbiano scoperto che preferiscono accordarsi con il Partito socialista operaio spagnolo piuttosto che con Vox", ha aggiunto Buxadé. In ogni caso, l'esponente di Vox ha garantito che il suo partito continuerà a essere "generoso" e a mantenere "la mano tesa" per costruire un'alternativa nei governi locali e regionali ed in un'ottica nazionale ma "non per occupare poltrone o ottenere vantaggi". (Spm)