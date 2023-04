Bosnia: in settimana previsto altro incontro dirigenza Federazione per formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Federazione (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina), Lidija Bradara, terrà un altro incontro in settimana con i vicepresidenti della stessa entità, Refik Lendo e Igor Stojanovic. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Sul tavolo il tentativo di trovare un accordo sulla formazione del governo della stessa entità, dopo l'ultimo tentativo andato a vuoto la settimana scorsa e la scadenza del termine utile del 6 aprile. Nell'ultimo giorno la Camera dei Rappresentanti del Parlamento della Federazione non ha infatti trovato un accordo sull'informativa a riguardo delle nomine del premier, dei vice premier e dei ministri del nuovo governo. Il motivo era la mancata approvazione e firma sul documento di uno dei due vicepresidenti, l'esponente musulmano Refik Lendo (Sda). Il giorno dopo anche l'Alto Rappresentante della comunità internazionale nel Paese balcanico, Christian Schmidt, ha fatto appello alle responsabilità dei politici per garantire che la volontà dei cittadini, espressa con il voto di ottobre, sia rispettata. "Questa è l'ultima chiamata che faccio volta a giungere a un'intesa. Mi aspetto che la questione venga risolta presto", ha detto Schmidt. (Seb)