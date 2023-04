Yemen: l’Iran sostiene l’impegno per il cessate il fuoco e la fine dell’embargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sostiene gli impegni per prolungare il cessate il fuoco e la necessità di rimuovere immediatamente l’embargo internazionale ai danni dello Yemen. Lo ha dichiarato oggi, durante una conferenza stampa, il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nasser Kanaani, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. Kanaani, inoltre, ha esortato tutte le parti coinvolte nel conflitto a trovare una soluzione politica, ricordando che Teheran è attualmente impegnata nell’iniziativa di mediazione proposta dal Sultanato dell’Oman. “Il popolo yemenita è l’unico che può decidere il destino del Paese”, ha aggiunto, “nessuno può prendere decisioni sul destino dello Yemen al posto degli yemeniti”. Secondo l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, l’inviato speciale del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) per lo Yemen, Hans Grundberg, ha dichiarato che i colloqui di Sanaa con la mediazione omanita “avvicinano il Paese a un vero progresso in vista di una pace durevole”. (segue) (Irt)