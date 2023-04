Yemen: l’Iran sostiene l’impegno per il cessate il fuoco e la fine dell’embargo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto, ci si attende che il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran faciliti un accordo tra il governo yemenita e gli Houthi. Oggi il ministero degli Esteri iraniano, secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha annunciato che prossimamente, forse anche nel corso di questa settimana, una delegazione tecnica di Teheran si recherà a Riad per discutere della riapertura delle rispettive ambasciate nei due Paesi. Ieri mattina, infatti, una delegazione tecnica saudita, al suo secondo giorno di visita nella capitale della Repubblica islamica, ha ispezionato la sede della rappresentanza diplomatica di Riad a Teheran, dopo un incontro con il capo dell’ufficio del Cerimoniale del ministero degli Esteri iraniano. Il 6 aprile, il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, aveva già incontrato a Pechino l’omologo iraniano Hossein Amirabdollahian, con il quale aveva discusso delle tappe per attuare l’accordo tripartito firmato lo scorso 10 marzo a Pechino da Iran, Arabia Saudita e Cina, in particolare del percorso per la riapertura delle rispettive ambasciate. (Irt)