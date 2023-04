Ue: Macron, l'autonomia strategica deve essere la battaglia dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia strategica deve essere "la lotta dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" e ad altri media. "Non vogliamo dipendere dagli altri sui temi critici", ha detto il capo dello Stato, spiegando che il rischio è quello di "uscire dalla storia" se non si ha "più la scelta sull'energia, sulla maniera di difendersi, sui social network, sull'intelligenza artificiale". Macron parla poi dei rapporti con Washington dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: "Abbiamo certo aumentato la nostra dipendenza nei confronti degli Stati Uniti nel settore dell'energia, ma in una logica di diversificazione perché dipendevamo troppo dal gas russo", ha affermato il presidente francese. "Oggi è un fatto che dipendiamo di più dagli Stati Uniti, dal Qatar e da altri. Ma questa diversificazione era necessaria", ha detto l'inquilino dell'Eliseo. "Per il resto – ha continuato il presidente – bisogna prendere in considerazione gli effetti collaterali. Per troppo tempo l'Europa non ha costruito questa autonomia strategica per la quale mi batto. Oggi la battaglia ideologica è vinta e le basi sono poste. Questo ha un costo, è normale". "La chiave per dipendere meno dagli americani consiste prima di tutto nel rafforzare la nostra industria della difesa, accordarsi su degli standard comuni", ha continuato Macron, prima di evocare "la battaglia per il nucleare e il rinnovabile in Europa". "L'autonomia strategica significa assumere delle convergenze di vedute con gli Stati Uniti, che sia sull'Ucraina, sul rapporto con al Cina o le sanzioni abbiamo una strategia europea", ha detto il presidente.(Frp)