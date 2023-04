Roma: roulotte in fiamme a Civitavecchia, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roulotte in fiamme, questa mattina poco prima di mezzogiorno nei pressi del civico 58 di via Domenico De Paolis a Civitavecchia. L'incendio si è propagato ad una vicina struttura abitativa in legno, in parte salvata dal rapido intervento dei pompieri di Civitavecchia. Nessuno è rimasto ferito, ma la roulotte è andata completamente distrutta. La casa in legno è rimasta danneggiata. Si indaga per stabilire le cause del rogo. (Rer)