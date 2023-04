© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno alla Polizia di Stato, da 171 anni al servizio dei cittadini. Agli uomini e le donne, che in divisa quotidianamente sono impegnati a difesa ed a tutela della sicurezza e della libertà di tutti gli italiani, va il ringraziamento e la riconoscenza di tutti i cittadini". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Com)