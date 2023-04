Bolivia: Morales, pronti a organizzare milizie per espellere infiltrati stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ipotizzato la creazione di "milizie" per espellere elementi stranieri responsabili di presunte vessazioni ai danni della popolazione indigena nella regione centrale del tropico di Cochabamba. Un intervento che si renderebbe necessario per il mancato intervento del ministero dell'Interno, ha detto Morales, rilanciando una polemica con il governativo Movimento per il socialismo (Mas), di cui è presidente. "Purtroppo il ministero dell'Interno replica il metodo di spionaggio della Dea (l'agenzia antidroga degli Stati Uniti) e si infiltra nel Tropico di Cochabamba. Abbiamo informazioni. Espellono figlio di cocaleros (coltivatori della pianta di cocaina) dalla Polizia e dalle Forze Armate", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)