Francia: edificio crollato a Marsiglia, soccorsi individuano un quarto corpo

- E’ stato estratto un quarto corpo senza vita dalle macerie dell'edificio di 4 piani crollato nella notte tra sabato e domenica a Marsiglia per un'esplosione. Secondo quanto riferisce l’emittente “BfmTv”, il corpo è il secondo individuato questa mattina, mentre altri due erano stati estratti nella notte. Secondo quanto riferito ieri dal Procuratore di Marsiglia, 8 persone non rispondevano alle chiamate telefoniche effettuate dopo il crollo per rintracciare i residenti. “Il governo sarà al fianco della città di Marsiglia a lungo termine", ha dichiarato il ministro dell'Edilizia Olivier Klein in una visita effettuata stamane sul luogo dell’accaduto. Le cause dell'esplosione sono ancora da chiarire ma è probabile che all’origine vi sia stata una fuga di gas. In precedenza si è recato sul posto il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, secondo il quale potrebbero essere state 10 le persone nell’edificio al momento della tragedia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso il proprio cordoglio attraverso Twitter, aggiungendo che sono state dispiegate “importanti risorse” per le ricerche.(Frp)