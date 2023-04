Mobilità: ATM, a Milano dal 13 aprile pagamenti contactless anche su mezzi di superficie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggiare in modo facile e veloce su tutta la rete Atm: da giovedì 13 aprile anche sui bus, tram e filobus è possibile pagare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito contactless. Atm ha portato a termine l’installazione dei nuovi 1.500 dispositivi per il pagamento contactless su tutti i mezzi di superficie della rete. Grazie a questo importante progetto è possibile acquistare il biglietto contactless sulle cinque linee della metropolitana, ormai da quattro anni, e ora su tutti i bus, tram e filobus. Un investimento di 12 milioni di euro che l’Azienda ha affrontato con grandi sforzi rispettando i tempi annunciati, nonostante le difficoltà del settore del trasporto e l’aumento esponenziale dei costi dell’energia, fattori che generano instabilità del mercato e in particolare di Atm. Il sistema di pagamento contactless in superficie è analogo a quello già attivo ai tornelli della metropolitana, basta avvicinare al nuovo lettore la propria carta (aderente ai circuiti Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay) quando si sale a bordo, attendere pochi istanti e sul display appare un messaggio di avvenuta transazione accompagnato da una luce di colore verde e da un suono di conferma. (segue) (Rem)