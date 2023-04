Algeria: accordo tra la compagnia petrolifera nazionale e l’agenzia aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nazionale dell’Algeria, Sonatrach, ha stipulato un accordo quadro con l’Agenzia spaziale algerina (Asal) per sviluppare un sistema di misurazione delle emissioni di gas infiammabili e di metano. Lo ha riferito il quotidiano algerino “El Chourouk”, secondo il quale l’obiettivo dell’accordo, firmato dall’amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, e dal direttore generale dell’Asal, Azzedine Oussedik, è ridurre l’impronta di carbonio delle attività di estrazione e lavorazione degli idrocarburi. L’intesa comprende tre contratti che riguardano, oltre alla misurazione delle emissioni di gas infiammabili e di metano, l’acquisizione di immagini satellitari certificate e di modelli numerici per i giacimenti e le tecniche di geodesia spaziale. L’accordo, dunque, precisa le modalità di cooperazione tra Sonatrach e Asal per la messa a punto e l’utilizzo delle tecnologie spaziali nei progetti di sviluppo nel settore degli idrocarburi. Nel giugno dello scorso anno, un’intesa tra Sonatrach e Asal aveva riguardato la misurazione del volume di gas da combustione emessi dai giacimenti, con l’ausilio dei satelliti. (Ala)