Milano: durante Artweek inaugurazione in città di cinque nuove opere

- In occasione di ArtWeek 2023, la settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, Milano si arricchisce di cinque nuovi lavori di artisti contemporanei per lo spazio pubblico: Franco Mazzucchelli in Darsena e Triennale Milano, Flavio Favelli nel cortile del Mudec, Otobong Nkanga, Liliana Moro e Rossella Biscotti si aggiungono al percorso di Artline. Dall'11 aprile, nel cortile del Mudec (via Tortona 56) si potrà ammirare un nuovo dipinto murale di Flavio Favelli, dal titolo "I Trenta", un progetto a cura di Alice Cosmai e Alessandro Oldani realizzato con il supporto tecnico di Walter Contipelli – Orticanoodles e la collaborazione di BASE. L'opera si inserisce nella programmazione di arte urbana legata alla mostra "Rainbow. Colori e meraviglie tra miti, arti e scienza", visitabile al Mudec fino al 2 luglio 2023. Il murale riproduce, tramite un segno pittorico molto essenziale, trenta passaporti di diversi paesi del mondo tratteggiati con un gradiente cromatico che ricorda l'iridescenza dell'arcobaleno. Favelli si sofferma da tanti anni su francobolli, banconote, bandiere e documenti, in pratica il linguaggio visivo del potere, uno dei più interessanti – a volte tanto complesso quanto banale – sul quale ha prodotto molte opere fra assemblaggi, composizioni, collage, pitture e appunto murali. Nonostante siano oggetti comuni e importanti, i passaporti, proprio come le banconote, sono molto visti ma poco guardati e conosciuti. Il progetto consiste nel dipingere i soggetti delle copertine di vari passaporti, quelli per lui sono più interessanti, fra il desueto e il problematico, fra il lontano e l'esotico, fra il misterioso e il reietto, fra l'ambiguo e il complicato. (segue) (Com)