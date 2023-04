Milano: durante Artweek inaugurazione in città di cinque nuove opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il murale sarà inaugurato con una conversazione tra l'artista e il collettivo Claire Fontaine sul tema "Dentro/fuori. Dialoghi di arte pubblica" moderato da Silvia Bignami (11 Aprile, dalle 18).Franco Mazzucchelli torna a Milano, la sua città, con "Aria, terra, acqua", un doppio intervento in cui le sue sculture di aria sono allestite su terra, nel Giardino Giancarlo De Carlo in Triennale Milano dal 13 al 26 aprile e sull'acqua, ovvero sulla Darsena dei Navigli dove dal 14 aprile sarà visibile la spettacolare opera "Elica". In Triennale, nel cui salone l'artista aveva realizzato la prima delle sue "Sostituzioni" (1973) Mazzucchelli interviene con una installazione dal titolo "Aperta parentesi". Due grandi archi fissati al terreno alludono a una parentesi tonda, una pausa spaziale che delimita una selezione degli iconici gonfiabili di Mazzucchelli, esposti a rotazione per tutta la durata della mostra. I gonfiabili, elementi geometrici leggeri tipici del linguaggio di Mazzucchelli potranno infatti essere liberamente movimentati nel giardino uscendo dagli spazi dati come segni non monumentali, mutevoli e sorprendenti. L'architettura delle opere e la configurazione del giardino di Triennale cambia così volto durante la mostra grazie al pubblico chiamato a mescolare le carte e a invertire le formule date. La seconda tappa della mostra e pezzo centrale dell'operazione verrà svelata venerdì 14 aprile: si tratta di "Elica", un grande gonfiabile appositamente realizzato da Mazzucchelli e che ricorda una sua azione storica, "Abbandono" del 1969, quando una scultura dalla simile forma a più curvature fu lasciata in libertà sulla spiaggia di Saintes Maries-de-la-Mer, in Camargue. "Elica" galleggerà sullo specchio d'acqua della Darsena dei Navigli, nel tratto verso piazza XXIV Maggio. (segue) (Com)