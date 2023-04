Pasqua: Conte, augurio a tutti è di riuscire a liberarsi da orpelli per vivere nuova vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni dedicati ai festeggiamenti, in cui si intrecciano riti religiosi e gioie pagane. 'Pesach', nella tradizione ebraica, scandisce il 'passare oltre', che preserva gli ebrei e li libera dalla schiavitù egizia. Con l’avvento del cristianesimo la Pasqua scandisce l’immolazione e la resurrezione di Gesù, con la conseguenza di liberare l’uomo dal peccato originale, predisponendolo per una nuova vita. L’augurio a tutti è di riuscire a liberarsi da orpelli e condizionamenti varii per vivere una nuova, più autentica, vita. In questi giorni ho fatto visita a piccoli e grandi che vorrebbero vivere una 'nuova vita', ma hanno motivi di forte preoccupazione e angoscia". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "I nostri auguri vanno innanzitutto a loro. Ai piccoli del reparto di Oncoematologia pediatrica della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, un presidio ospedaliero di eccellenza (Irccs), che serve non solo tutta l’area garganica, ma anche i territori limitrofi offrendo cure sanitarie di elevata qualità in un contesto territoriale - quello del Sud Italia - carente di livelli adeguati di prestazioni sanitarie. Ai grandi che lavorano nello stabilimento DOpla di Manfredonia - prosegue l'ex premier -, che in vent’anni hanno realizzato un progetto imprenditoriale coraggioso e innovativo, nel segno della sostenibilità, conseguendo un primato commerciale nel campo dei prodotti riutilizzabili, riciclabili e compostabili, e che adesso rischiano di dover tornare a casa senza più un lavoro. A voi tutti, e a chi vi assiste con dedizione e professionalità, a chi si batte per il vostro futuro lavorativo, e ai tanti altri che disperano di avere una 'nuova vita', l’augurio più caloroso". (Rin)