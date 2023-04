Usa: Biden, correrò nel 2024 ma non siamo pronti ad annunciare ufficialmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intenzionato a correre per la rielezione nel 2024, anche se non è ancora pronto ad annunciare ufficialmente la sua ricandidatura. Lo ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca, in occasione della tradizionale caccia all’uovo organizzata nella residenza del presidente Usa in occasione della Pasqua. “Voglio organizzarne almeno altre tre o quattro, anche cinque o sei: è mia intenzione correre, ma non siamo ancora pronti per un annuncio ufficiale”, ha detto. (Was)