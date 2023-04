Spagna: presidente popolari Feijoo loda leadership presidente Comunità Madrid Ayuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha elogiato la leadership "coraggiosa" e "riconoscibile" della presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e ha chiesto governi "forti" con maggioranze "sufficienti" dopo le elezioni comunali e regionali del 28 maggio. "Ha una leadership riconoscibile ma anche un equilibrio concreto che non giustifica in nessun contesto l'assedio istituzionale che ha subito", ha detto Feijoo ad un evento organizzato dal Forum Nueva Economia. Il capo dell'opposizione ha aggiunto di non avere dubbi che "la strada migliore" per i madrileni sia quella che offre "governi forti" e con "maggioranze sufficienti", che permettano a questi presidenti di "nominare e revocare liberamente" i loro assessori. "In altre parole, il contrario dell'attuale tripartito che non ci governa più", ha evidenziato Feijoo in riferimento all'esecutivo nazionale di Pedro Sanchez. (Spm)