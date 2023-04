Serbia: Dacic (Sps), discuterò con partner coalizione su ulteriori mosse nei confronti del ministro Basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, ha detto che "come primo uomo della coalizione a cui appartiene il ministro dell'Economia Rade Basta" valuterà con i partner della coalizione "ulteriori mosse" nei confronti dello stesso ministro. "Abbiamo una politica molto chiara, dal marzo scorso, definita nelle decisioni del Consiglio di sicurezza nazionale secondo cui non sosteniamo la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e non imporremo sanzioni alla Russia. Nulla è cambiato e tutti i membri del governo devono aderire a tale politica", ha affermato Dacic al quotidiano "Kurir". Il ministro Basta (Serbia Unita), che è dentro la coalizione governativa con i socialisti di Dacic, si è dichiarato a favore e ha chiesto con urgenza al governo di Belgrado l'introduzione delle sanzioni verso la Russia. Lo stesso Basta pochi giorni fa ha chiamato al telefono il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, offrendo a lui e alla sua famiglia il proprio aiuto e un eventuale ospitalità nel Paese balcanico fino alla fine del conflitto. (Seb)