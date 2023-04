Pasquetta: Coldiretti, picnic e gita fuori porta per 4 italiani su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre quattro italiani su dieci (43 per cento) hanno scelto a Pasquetta di fare un picnic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per il Lunedì dell’Angelo che evidenzia la voglia di evasione dei cittadini nonostante le incognite legate al maltempo in alcune aree del centro sud. Non a caso, proprio le gite fuori porta si piazzano in cima alla classifica delle attività preferite per la Pasquetta 2023, che un 33 per cento ha deciso di trascorrere a casa propria per rilassarsi e un 15 per cento ha pensato di dedicarsi alla visita a parenti e amici, secondo Coldiretti/Ixè. Un fortunato 2 per cento è in vacanza, mentre l’1 per cento ha scelto di visitare un museo. Tra i piatti più gettonati nei picnic del Lunedì dell’Angelo ci sono – sottolinea la Coldiretti – lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano però – precisa la Coldiretti – polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la “cucina del giorno dopo” favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi. (segue) (Com)