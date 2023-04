Vaticano: Papa Francesco, annunciare Cristo senza fare propaganda o proselitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gioia dell'annuncio è al centro del Regina Coeli recitato questa mattina da Papa Francesco che, affacciandosi alla finestra del Palazzo Apostolico, ha commentato il Vangelo di oggi che racconta dell'incontro delle donne con Gesù risorto. "Gesù le incontra mentre vanno ad annunciarlo – sottolinea il Pontefice – È bello questo: quando noi annunciamo il Signore, il Signore viene a noi. A volte pensiamo che il modo per stare vicini a Dio sia quello di tenerlo ben stretto a noi; perché poi, se ci esponiamo e ci mettiamo a parlarne, arrivano giudizi, critiche, magari non sappiamo rispondere a certe domande o provocazioni, e allora è meglio non parlarne. Invece il Signore viene mentre lo si annuncia". "Annuncia il Signore e lo incontrerai", ha aggiunto il Papa a braccio, proseguendo: "Questo ci insegnano le donne: Gesù si incontra testimoniandolo". Il Pontefice, però, mette in guardia dal voler fare proselitismo: "Ogni volta che lo annunciamo, non facendo propaganda o proselitismo", dice Bergoglio, aggiungendo a braccio: "Annunciare è una cosa, fare propaganda e proselitismo è un'altra, e questo non va bene. Ogni volta che lo annunciamo – prosegue – il Signore viene a noi con rispetto e amore, come il dono più bello da condividere, come il segreto della gioia, allora Gesù dimora ancora di più in noi". "Quando si incontra Gesù, nessun ostacolo può trattenerci dall'annunciarlo. Se invece teniamo per noi la sua gioia, forse è perché non lo abbiamo ancora incontrato veramente", conclude Francesco. (Civ)