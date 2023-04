Ponte Stretto: Fratoianni (Avs), continueremo a contrastarlo per ragioni ambientali, economiche, di legalità e di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ragione Angelo Bonelli a dire che la battaglia contro la costruzione del Ponte sullo Stretto la sta conducendo Alleanza Verdi Sinistra un po' in solitaria. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra (Avs). "Nei giorni scorsi Angelo era a Messina, con l'ex sindaco Renato Accorinti e con le diverse realtà locali che da anni fanno luce sull'inutilità di progetti che oggi rispolvera un Salvini in crisi di consensi. E non è un caso se Bonelli sia stato verbalmente aggredito nelle ore successive da leghisti di ogni sorta", scrive Fratoianni.(Com)