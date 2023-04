Moldova: l'Ucraina fa ripartire forniture di elettricità verso Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda ucraina Ukrenergo riavvia la fornitura di elettricità alla Moldova. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Deschide.md". L'operatore ucraino ha tenuto la prima asta per la distribuzione della capacità delle reti interstatali per l'esportazione di elettricità in Moldova con giorno della consegna all’11 aprile. Secondo i risultati dell'asta, il 51 per cento di tutta la capacità di rete disponibile in questa direzione (330 MW su 650) è stato distribuito tra quattro partecipanti. A causa della guerra in Ucraina e dei relativi rischi, l'accesso ai valichi interstatali è attualmente assegnato solo per un breve periodo nelle aste giornaliere. Inoltre, oggi si terrà un'asta per l'assegnazione di 80 MW di capacità di attraversamento interstatale in direzione della Polonia per la data di consegna del 12 aprile. È in fase di negoziazione anche la possibilità di aprire le esportazioni verso la Slovacchia. L'Ucraina riprende le esportazioni di elettricità verso l'Europa a condizione di dare priorità ai consumatori ucraini. La decisione è stata presa dal ministero dell'Energia di lo scorso 8 aprile.(Rob)