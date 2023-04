Russia-Ucraina: Cremlino, stiamo analizzando documenti trapelati dal Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta analizzando i documenti trapelati dal Pentagono. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La scorsa settimana, il quotidiano "The New York Times" aveva riferito la fuga di documenti classificati del governo statunitense che riguardavano piani e dati militari relativi a Ucraina, Cina e Medio Oriente. "I documenti sono piuttosto interessanti, vengono tutti studiati, analizzati e ampiamente discussi", ha detto Peskov. Il portavoce ha poi rifiutato di commentare le voci secondo cui la Russia sarebbe responsabile per la fuga dei dati. "Non posso commentare questo in alcun modo, sappiamo tutti che in realtà c'è una tendenza a incolpare di tutto la Russia, sempre e ovunque", ha aggiunto Peskov.(Rum)