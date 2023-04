Russia-Ucraina: Cremlino, nessuna discussione su tregua di Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è stata per ora una proposta ufficiale sulla tregua di Pasqua con l'Ucraina, questa iniziativa non è ancora in discussione. E' quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non è stata avanzata", ha detto Peskov, rispondendo nel corso di una conferenza stampa a una domanda circa la dichiarazione del cessate il fuoco in occasione della Pasqua ortodossa, che viene festeggiata in Russia e in Ucraina questo fine settimana. "Non dimentichiamo che Mosca ha già presentato iniziative del genere (...) ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev a rispettare la tregua", ha sottolineato Peskov.(Rum)