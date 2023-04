Russia-Ucraina: Cremlino, difficile da immaginare Francia come mediatore nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È difficile immaginare che la Francia possa essere un mediatore nel conflitto della Russia e l'Ucraina, perché Parigi è coinvolta indirettamente o direttamente dalla parte di Kiev. Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La scorsa settimana, il presidente cinese Xi Jinping ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che Parigi dovrebbe proporre il proprio piano per la risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. "Adesso Parigi non può pretendere di essere una sorta di mediatore perché Parigi in realtà si schiera dalla parte di uno dei partecipanti al conflitto. Parigi, inoltre, è sia indirettamente che direttamente coinvolta in questo conflitto dalla parte dell'Ucraina. Pertanto, è ancora difficile immaginare qualsiasi tentativo di mediazione qui", ha detto Peskov ai giornalisti.(Rum)