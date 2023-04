Bosnia: Izetbegovic (Sda), comunità internazionale chiude un occhio di fronte politica secessionista di Dodik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale "chiude un occhio" di fronte alla politica secessionista della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Lo ha affermato Bakir Izetbegovic, leader musulmano del partito di Azione democratica (Sda), ripreso dal sito in lingua serba "Rt Balkan". La dichiarazione di Izetbegovic arriva dopo le affermazioni del presidente dell'entità, Milorad Dodik, il quale ha detto che un giorno la Repubblica Srpska "diventerà uno Stato indipendente". "È giunto il momento che la comunità internazionale rinunci alla politica irresponsabile, miope e codarda che ci ha portato fin qui e che la magistratura della Bosnia Erzegovina sanzioni i secessionisti a causa delle minacce persistenti e dirette atte a rovesciare l'ordine costituzionale e legale della Bosnia Erzegovina", ha sottolineato Izetbegovic. Il leader Sda ha accusato parte degli Stati membri del Consiglio per l'attuazione della pace (Pic) e l'Ufficio dell'Alto Rappresentante nel Paese balcanico di usare i loro poteri "per cercare di disciplinare i musulmani bosniaci che si oppongono alle politiche secessioniste, invece di attuare il mandato e agire per fermare Dodik".(Seb)