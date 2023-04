© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato o perso. Soprattutto in questi giorni di festività, ognuno di noi può fare la sua parte per evitare sprechi alimentari. Tutti insieme, facciamo sistema per non sprecare il nostro cibo!". Lo afferma su Twitter il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)