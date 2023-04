Bolivia: Morales, pronti a organizzare milizie per espellere infiltrati stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa, prosegue Morales "abbiamo chiesto l'intervento delle autorità migratoria per controllare la presenza di stranieri. Fino ad oggi non hanno risposto. Se non c'è la presenza del ministero dell'Interno, organizziamo comunità di 'ronderos' come i nostri fratelli contadini in Perù". I "ronderos" sono organizzazioni di autodifesa, anche armate, particolarmente sviluppate Perù e composte da indigeni e contadini uniti per contrastare le azioni ritenute dello Stato ritenute repressive. Una rete che ha in gran parte sostenuto l'elezione del maestro rurale Pedro Castillo a presidente, carico da cui sarebbe stato destituito per "insubordinazione". Da tempo Morales è in aperta critica con pezzi del governo dell'attuale presidente e suo delfino Luis Arce. Una polemica centrata sulla presunta sconfessione dei valori "neo socialisti" del Mas.Agenzia Nova; (Brb)