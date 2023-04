Italia-Cina: Esteri, sottosegretario Tripodi incontra a Pechino viceministro Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, Maria Tripodi, ha incontrato oggi a Pechino il viceministro del Commercio estero della Cina. Sheng Quiping. Il bilaterale, scrive la Farnesina in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha permesso di discutere "l'importanza del rapporto commerciale bilaterale, con crescita record export italiana nel 2022 (16,4 miliardi euro). Rimane chiave riequilibrare bilancia commerciale e migliorare condizioni d’accesso al mercato". Il sottosegretario è in Cina per partecipare alla China International Consumer Products Expo (Cipce), dove l’Italia è Paese ospite d’onore. (Res)