Ucraina: autorità di Kherson annunciano ritorno di 24 bambini dalla Russia

- L'Ucraina ha ottenuto il ritorno di 24 bambini che sono stati deportati in Russia. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin. "Altri ventiquattro bambini di Kherson sono finalmente a casa. Oggi li ho incontrati a Kherson per socializzare e fare bei regali", ha scritto Prokudin. I bambini sono stati rimpatriati grazie ai volontari della fondazione di beneficenza Save Ukraine, che secondo le autorità di Kherson "hanno fatto uno sforzo incredibile" in modo che i giovani residenti della zona potessero tornare. In un messaggio su Telegram il governo locale ha aggiunto che questa è stata "una delle missioni di salvataggio più difficili". Si afferma che i russi hanno organizzato un interrogatorio di 13 ore per i genitori dei bambini e in seguito li hanno costretti a partecipare "a un rapporto di propaganda".(Kiu)