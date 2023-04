Russia-Bielorussia: Shoigu, discutiamo ulteriore presenza di militari russi a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro con il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko che si è svolto oggi a Minsk il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha dichiarato l'intenzione di discutere un'ulteriore presenza dei militari russi in Bielorussia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Belta". "In effetti, c'è un gruppo abbastanza grande (di truppe russe che vengono addestrate). Naturalmente, oggi considereremo tutti i problemi dell'ulteriore permanenza (delle truppe), preparazione e, probabilmente, l'espansione del quadro che ha discusso insieme al (presidente della Federazione Russa) Vladimir Vladimirovic (Putin)", ha detto Shoigu a Lukashenko. Il ministro russo ha inoltre espresso gratitudine al ministero della Difesa di Minsk e personalmente a Lukashenko per aver ospitato l'esercito russo sul proprio territorio. "Ci sono stati forniti cinque campi di addestramento ben attrezzati sul territorio della Bielorussia. Inoltre, un numero sufficiente di istruttori, ufficiali delle Forze armate bielorusse è stato coinvolto", ha osservato Shoigu.(Rum)