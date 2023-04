Romania: premier Ciuca, vogliamo dotare l'esercito di tutte le capacità moderne di cui ha bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicino alla Romania "è in atto una guerra di logoramento, una lunga guerra, una sfida per il mondo libero" e dunque il governo vuole dotare l'esercito di tutte le capacità moderne di cui ha bisogno per poter difendere il Paese. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, a Focsani (est del Paese), in occasione degli eventi dedicati al 140mo anniversario della costituzione della 282ma brigata corazzata "Unione dei Principati". Il premier ha detto che solo un esercito forte è la garanzia che uno Stato e una società sono protetti e i cittadini possono godere in pace i loro diritti e libertà. "Beneficiamo tutti del sacrificio dei nostri antenati, ma anche di coloro che ora abbracciano la carriera militare. Dobbiamo trasmettere loro oggi la nostra gratitudine, il rispetto e la fiducia di tutti noi", ha sottolineato Ciuca.(Rob)