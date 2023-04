Tunisia: una delegazione partecipa alle riunioni di primavera di Fmi e Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo della Tunisia, guidata dal ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Said, e dal governatore della Banca centrale, Marwan el Abbasi, parteciperà alle riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, iniziate oggi a Washington. Lo riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, secondo la quale l’ordine del giorno della delegazione di Tunisi non è stato ancora comunicato, ma l’assenza della ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, potrebbe minare la fiducia dell’Fmi e della Banca mondiale nel Paese nordafricano. Questo, a sua volta, potrebbe avere conseguenze sulle trattative per l’accordo su un prestito di 1,9 miliardi di dollari, interrotte lo scorso dicembre dallo stesso Fmi. Il Fondo monetario internazionale, infatti, chiede a Tunisi di attuare le riforme finanziarie strutturali necessarie a favorire la ripresa economica del Paese, a partire da una drastica riduzione della spesa pubblica. Una misura che suscita i timori del governo tunisino in merito a un’esplosione della questione sociale. (segue) (Tut)