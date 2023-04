Tunisia: una delegazione partecipa alle riunioni di primavera di Fmi e Banca mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, le relazioni tra la Tunisia e l’Fmi sembravano dunque essersi irrimediabilmente deteriorate, al punto che ieri Mahmoud Ben Mabrouk, portavoce del movimento 25 luglio, che sostiene il presidente della Repubblica, Kais Saied, aveva dichiarato che per uscire dall’attuale crisi economica, la Tunisia intende rivolgersi ai Brics (gruppo di Paesi emergenti che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e aderire all’iniziativa cinese delle nuove vie della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Secondo Ben Mabrouk, anzi, il fatto che siano in corso trattative con i Brics avrebbe consentito al presidente tunisino di definire “inaccettabili” i dettami dall’esterno. Questo aveva detto infatti Saied durante il suo discorso a Monastir, in occasione delle celebrazioni del 23esimo anniversario della morte dell’ex presidente e padre della patria, Habib Bourghiba. Lo scorso 29 marzo, peraltro, il quotidiano algerino “El Watan” aveva annunciato che Algeri (altro Paese in attesa di aderire ai Brics) avrebbe preso in considerazione l’idea di un’iniziativa finanziaria con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar a sostegno della Tunisia. Una mossa che, secondo il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, avrebbe avuto l’obiettivo di “alleviare il ricatto iniquo delle istituzioni finanziarie internazionali”. (Tut)