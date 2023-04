Mobilità: ATM, a Milano dal 13 aprile pagamenti contactless anche su mezzi di superficie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti contactless sono sempre più apprezzati e utilizzati dai passeggeri. Sono infatti oltre 47 milioni i biglietti pagati in metropolitana con carta di credito dall’avvio nel 2018 mentre in superficie dal 2020 ad oggi solo sulle tre linee (50, 70 e 73), dove era iniziata la sperimentazione, sono state effettuate 320mila transazioni. In questo quadro già il prossimo maggio verrà rilasciata una nuova versione dell’App Atm Milano in cui sono migliorate alcune funzionalità, come ad esempio il calcolo del percorso, la visibilità per l’acquisto di biglietti e abbonamenti e delle fermate preferite. Proprio in quest’ottica a inizio 2024 verrà presentata una nuova App completamente ripensata in cui l’innovazione principale sarà la possibilità di caricare l’abbonamento direttamente sullo smartphone. Per pagare contactless senza commissioni al costo della singola corsa di 2,20 euro su tutte le linee di bus, tram e filobus che viaggiano nella zona tariffaria Mi1-Mi3, basta avvicinare la propria carta di credito al lettore solo quando si sale a bordo e non quando si scende. Sulle linee che effettuano percorsi fuori da Milano (zona tariffaria oltre Mi3) è invece necessario fare check out anche quando si scende per consentire al sistema di calcolare la tariffa corretta e la più conveniente (Rem)