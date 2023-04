Roma: peschereccio in fiamme a Fiumicino, danni ingenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio nel canale di Fiumicino, ieri sera, poco prima della mezzanotte. Le fiamme sono divampate a bordo di un peschereccio ormeggiato poco distante da Ponte 2 giugno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno impedito che il rogo si propagasse ad altre imbarcazioni. L'incendio ha seriamente danneggiato il natante che, però, non è affondato. E' stato quindi informato il proprietario e sono cominciate le indagini per risalire alle cause del rogo che al momento restano sconosciute. (Rer)