Spagna: sondaggio "El Mundo", i popolari vincerebbero le elezioni con il 30,2 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 30,2 per cento delle preferenze davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 22,7 per cento. È quanto emerge dal sondaggio di aprile condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo" che rileva per i socialisti la perdita di oltre due punti percentuali rispetto al mese scorso quando si erano attestati al 25 per cento. Secondo il sondaggio, il maggior trasferimento di voti dal campo socialista andrebbe alla nuova piattaforma della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, che si attesterebbe al 12,3 per cento. Il partito sovranista spagnolo Vox si conferma la terza forza politica della Spagna con il 13,9 per cento dei voti. Per quanto riguarda Unidas Podemos, partner di minoranza del governo, in caso di accordo di coalizione con Sumar si assicurerebbe 10 seggi, mentre se corresse da solo ne otterrebbe due in meno. Il sondaggio Sigma Dos si basa su 1.755 interviste realizzate tra il 3 e il 5 aprile, subito dopo l'annuncio della ministra Diaz di candidarsi alla presidenza del governo alle elezioni che si terranno alla fine di quest'anno. Nonostante il calo delle intenzioni di voto del Pp e del Psoe, il sistema bipartitico continua a essere la formula con maggior sostegno da parte dell'elettorato. La somma dei due partiti di maggioranza si attesta al 53,3 per cento dei voti, rispetto al 48,8 per cento ottenuto nel 2019. (Spm)