Russia-Ucraina: governatore ad interim della repubblica di Donetsk visita Bakhmut

- Il governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, è giunto oggi in visita a Bakhmut. Lo ha reso noto lo stesso Pushilin in un videomessaggio sul proprio canale Telegram. Nel messaggio il funzionario ha detto che le truppe ucraine "non risparmiano né la città né i propri militari che vengono buttati in un tritacarne". Pushilin ha anche detto che le unità della Russia "continuano a liberare le terre russe" ed ha promesso di fornire ulteriori dettagli sulla sua visita in seguito.(Rum)