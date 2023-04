Romania: disavanzo commerciale in calo del 5 per cento nei primi due mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della bilancia commerciale registrato dalla Romania nei primi due mesi dell'anno è diminuito del 5 per cento, attestandosi a 4,385 miliardi di euro, in calo di 232 milioni di euro rispetto a quello registrato nell'analogo periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto Nazionale Istituto di statistica con un comunicato. Così, nel bimestre, le esportazioni sono aumentate del 9 per cento e le importazioni sono aumentate del 5,4 per cento, rispetto al periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2022. Il valore degli scambi di merci intra-Ue27 nel bimestre è stato di 11,109 miliardi di euro per spedizioni e 14,225 miliardi di euro per introduzioni, pari al 73,9 per cento delle esportazioni totali e al 73,2 per cento delle importazioni totali. Il valore degli scambi di merci extra-Ue27 è stato di 3,926 miliardi di euro in esportazioni e 5,195 miliardi di euro in importazioni, pari al 26,1 per cento delle esportazioni totali e al 26,8 per cento delle importazioni totali. Rispetto a febbraio 2022, le esportazioni a febbraio 2023 sono aumentate dell'11,8 per cento e le importazioni sono aumentate del 4,2 per cento. (Rob)