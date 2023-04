Spagna: portavoce governo auspica che Sumar possa mobilitare l'elettorato progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del governo spagnolo e ministra delle Politiche territoriali, Isabel Rodríguez, ha auspicato che il lancio di Sumar, piattaforma della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, serve a mobilitare l'elettorato a sinistra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e a impedire un governo guidato dal Partito popolare (Pp) e da Vox. Rodriguez lo ha affermato in un'intervista a "Rne" in cui ha sottolineato la necessità che l'elettorato progressista "non resti a casa" per impedire un governo di destra. La portavoce ha sottolineato l'importanza di tenere conto di tutti i "progressi" compiuti dalla Spagna grazie "all'unità della sinistra" e che non si deve "tornare indietro", come è successo quando governavano i popolari. A questo proposito, la portavoce ha citato alcune misure approvate dall'esecutivo nel corso della legislatura come la riforma del lavoro, la riforma delle pensioni e la gestione dei fondi europei. Tuttavia, Rordiguez ha ammesso che "molto resta da fare" per invertire "tutti i tagli e gli arretramenti" provocati dal precedente governo guidato dal Pp. In merito alla possibilità che il governo possa prorogare misure per alleviare l'aumento dei prezzi quando l'attuale pacchetto anti-crisi scadrà a giugno, la portavoce ha risposto che saranno messe in campo "tutte le soluzioni necessarie". (Spm)