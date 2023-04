© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla Polizia di Stato per il suo 171esimo anniversario. All'intero Corpo va la nostra gratitudine e quella di tutta la cittadinanza, che ne riconosce il quotidiano e costante impegno nel contrasto alle sfide sempre più complesse lanciate dalla criminalità". Così in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati. (Com)