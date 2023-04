Polizia: sottosegretario Molteni, orgoglio e vanto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo il 171esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Donne e uomini in divisa che ogni giorno con sacrificio, dedizione, coraggio, professionalità e competenza, equilibrio e saggezza, incarnano lo spirito di servizio e abnegazione verso l'Italia e per la sicurezza degli italiani. La Polizia di Stato è orgoglio e vanto nazionale di cui esserne fieri ogni giorno". Così sui propri canali social il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni. (Com)